Москва2 сен Вести.Исполнилось 100 лет со дня рождения великого артиста Евгения Леонова. Коллеги и близкие 2 сентября почтили память актера, принесли цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище. Коллеги Леонова по сцене рассказали ИС "Вести", что его талант был уникальным.

Леонов – это планета добрая, щедрая, любящая, патриотичная. В любом фильме, где участвует Леонов, фильм иначе звучит заявил режиссер, депутат Госдумы РФ Николай Бурляев

Марк Варшавер, президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", отмечает, что Леонов был прирожденным артистом.

Его уникальность в необыкновенном таланте актера сказал он

Народный артист РСФСР Михаил Боярский отмечает, что во время съемок с Леоновым преображалась вся группа.