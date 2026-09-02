Леонов: как и герой Сарафанов, отец всегда мог сказать: "Я вас люблю" Актер Леонов: отец был похож на музыканта Сарафанова

Москва2 сен Вести.Актер Евгений Леонов прослужил последние годы в театре "Ленком Марка Захарова". 100-летие со дня его рождения совпало с сотым сезоном театра. Специально к этому юбилею в нем поставили спектакль "Старший сын, или Письма сыну". Об этом заявил ИС "Вести" народный артист РФ, актер этого театра Андрей Леонов.

В культовой советской экранизации "Старшего сына" Евгений Леонов сыграл главную роль - музыканта Сарафанова. По словам его сына, актер во многом напоминал своего героя.

Мне кажется, что он похож на Сарафанова: чувствительный, ранимый, безобидный, готовый отдать свое сердце другим. Всегда мог сказать: "Я вас люблю" рассказал сын актера Андрей Леонов

Спектакль поставлен по пьесе советского драматурга Александра Вампилова. Режиссер Владимир Панков дополнил ее материалами, взятыми из мемуаров книги Евгения Леонова "Письма сыну".

2 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения Евгения Леонова.