Боярский раскрыл, каким был в жизни народный артист Евгений Леонов Боярский о Леонове: великолепный артист, не поддающийся никаким сравнениям

Москва2 сен Вести.Народный артист РСФСР Михаил Боярский в интервью ИС "Вести" рассказал, каким был народный артист СССР Евгений Леонов, которому 2 сентября исполнилось бы 100 лет.

Боярский познакомился с Леоновым во время съемок фильма "Старший сын".

Евгений Павлович Леонов - великолепный русский артист, фантастический, не поддающийся никаким сравнениям, эпитетам. Я в таком восторге от общения с Евгений Павловичем, потому что впервые я увидел его, когда меня пригласили на съемки фильма "Старший сын". Меня пригласили познакомиться с ним. Я зашел и увидел вживую Евгения Павловича Леонова. Я оробел, окаменел, потому что вдруг воплотился в реальность тот персонаж, который сопровождал меня всю жизнь. Человек, который органичнее любого животного. Он органичнее, чем все тигры вместе взятые, которые снимались в фильме "Полосатый рейс" поделился он

По словам артиста, Леонов был "фантастически обаятельным", из него "сочилась" доброта.

Удивительно интеллигентный, тонкий, работоспособный. С утра до ночи готов работать, трудоголик настоящий и очень добрый человек. Душа у него добрая, из него прямо сочится доброта. Никого никогда не обижал, никого никогда не ругал. Сам работает на износ, всегда знает текст наизусть. Потрясающе импровизирует, создает атмосферу на площадке добавил Боярский

Боярский также отметил, что Ленов был влюблен в свою профессию.

Ему доступно все: и трагедия, и комедии, и звучание мультфильмов, и театральные потрясающие работы. И, конечно, человеческие качества, которые преобладали над всем его талантами доброта. Самопожертвование, влюбленность в профессию и преданность своей семье - это великий артист подчеркнул Боярский

Евгений Леонов получил широкую известность после фильма "Полосатый рейс" в 1961 году. Затем он снялся в известных картинах "Тридцать три", "Снежная королева", "Зигзаг удачи", "Белорусский вокзал", "Джентльмены удачи", "Старший сын", "Кин-дза-дза" и других. В мультфильмах 1969-1972 годов голосом артиста говорит Винни-Пух.