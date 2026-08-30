Москва30 авг Вести.Московский театр "Современник" открыл памятную доску, посвященную одному из своих основателей - народному артисту РСФСР Игорю Кваше. Об этом учреждение сообщило в мессенджере МАХ.

Автором скульптурной части выступил Александр Свиязов, архитектором - Светлана Волкова.

Современник" открыл памятную доску в честь одного из своих основателей – Игоря Владимировича Кваши… В основе мемориальной доски – портрет Игоря Кваши, а ниже – образ самого "Современника" с его узнаваемой неоклассической колоннадой говорится в сообщении

Мемориал появился в доме Глинищевском переулке, где Кваша жил на протяжении 55 лет. В церемонии приняли участие, в том числе, худрук театра Владимир Машков, сын знаменитого артиста Владимир Кваша и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Игорь Кваша родился 4 февраля 1933 года в Москве. Выпускник школы-студии МХАТ, он с 1955 по 1957 годы был актером МХАТ им. М. Горького. С 1957 года — актер московского театра "Современник".

Актерская карьера Кваши началась с роли Володи в спектакле "Вечно живые" Виктора Розова. Также широко известен как киноартист. На его счету почти 60 фильмов, в числе которых "Соломенная шляпка", "Человек с бульвара Капуцинов", "Паспорт", "Ребро Адама".

Игоря Кваши не стало 30 августа 2012 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.