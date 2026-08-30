Москва30 авг Вести.Новый памятник режиссеру Станиславу Говорухину, который был возведен в Волгограде, сделан с душой, а также с пониманием значимости его фигуры для нашей страны. Таким мнением с ИС "Вести" поделился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он добавил, что сам Говорухин всегда отмечал важность Волгограда в истории России.

Это город, который очень любил Говорухин, всегда подчёркивал значимость Сталинграда, Волгограда в жизни нашей страны. А что касается увековечивания памяти Станислава Сергеевича, отдать должное всем жителям города – это сделано с душой и, самое главное, с пониманием, что он нам нужен. Здесь постарались передать и творчество Станислава Сергеевича: нетленки, шедевры, о которых мы сегодня говорим и пересматриваем – то же "Место встречи изменить нельзя". Когда он вышел на экраны телевизоров, на улицах никого не было. Все смотрели этот фильм рассказал Володин

Он подчеркнул, что такой человек, как Говорухин должен жить в памяти россиян.

Такой человек, как Говорухин, конечно, должен жить в нашей памяти. Через таких людей сами становимся лучше, через их произведения воспитываем детей заявил Володин

Ранее Володин говорил, что Говорухин делал все, чтобы защитить население России. По его мнению, яркой чертой творчества режиссера было то, что он говорил правду.