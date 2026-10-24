К 100-летию Галины Вишневской в Москве открылась выставка платьев оперной дивы Елена Ростропович: мы работаем над созданием музея Вишневской и Ростроповича

Москва24 окт Вести.Уникальные концертные платья великой русской певицы Галины Вишневской хорошо сохранились и теперь выставляются в Москве. Об этом NEWS.ru рассказала младшая дочь оперной дивы и великого виолончелиста Елена Ростропович.

Мамины концертные платья все сохранены у нас, выставки даже делаем. То же самое - фотографии, письма - все сохранили. Сейчас готовим папину книгу, скоро выпустим. Хотим и музей сделать. Ведь есть музей Шостаковича, Мусоргского, и мы хотим сделать наш музей поделилась Ростропович

Галина Вишневская ушла из жизни в 2012 году, ей было 86 лет. 25 октября 2026 года в России отмечают 100-летие со дня рождения артистки.