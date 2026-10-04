В Москве прошел гала-концерт "Любовь и свет", приуроченный к Дню учителя

Гала‑концерт ко Дню учителя прошел во Дворце Ирины Винер В Москве прошел гала-концерт "Любовь и свет", приуроченный к Дню учителя

Москва4 окт Вести.Масштабный гала-концерт "Любовь и свет", приуроченный к празднованию Дня учителя, прошел в воскресенье в Москве. Местом проведения торжественного мероприятия стал Дворец Ирины Винер.

Ведущей солисткой концерта выступила знаменитая оперная певица, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина. Произведения классической музыки звучали под аккомпанемент симфонического оркестра под управлением дирижера Михаила Шехтмана. На одной сцене с музыкантами выступили лучшие российские спортсмены, звезды художественной гимнастики, олимпийские чемпионы, акробаты и артисты Театра Гранд.

Девочки мои родные, любимые, чудесные красавицы, вы молодцы, все у вас будет. Я сегодня очень волновалась за концерт обратилась к юным спортсменкам-участницам после концерта заслуженный тренер РФ Ирина Винер

Как рассказала Винер, в основе спектакля "Любовь и свет" лежит особое отношение к профессии учителя - как к человеку, который не просто передает знания, а формирует личность и помогает человеку найти свой путь.

Среди зрителей были тренеры и учителя, гимнастки с интеллектуальными нарушениями и их родители, а также малоимущие и многодетные семьи, которые имели возможность бесплатно посетить это праздничное мероприятие.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, воспитанников и выпускников Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных с 80-летним юбилеем учебного заведения.