Шмелева рассказала, что дает "Сириус" в рамках музыкального искусства Шмелева: "Сириус" дарит людям любовь к классической музыке

Москва3 окт Вести."Сириус" дарит людям любовь к классической музыке. Стандарты преподавания музыкального искусства сопоставляются с лучшими стандартами исполнительской школы. Об этом ИС "Вести" заявила председатель совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Концертный центр "Сириус" отмечает свой первый день рождения 3 октября 2026 года. Идея создания этой площадки принадлежит президенту России Владимиру Путину.

"Сириус" дарит огромному количеству людей любовь к классической музыке. Это закономерный итог того, что "Сириус" делает и должен делать по мысли и воле президента, чтобы стандарты преподавания и методического сопровождения сопоставляли с лучшими стандартами и образцами исполнительской школы отметила Шмелева

Ранее президент России поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении на территории "Сириуса" экспериментального режима. Эта мера направлена на создание условий, необходимых для развития цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ).