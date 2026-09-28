Москва28 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин тонко разбирается в классической музыке и обладает потрясающей фонотекой, отметил художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки и народный артист России Сергей Ролдугин в беседе с ИС "Вести".

Президент, слава богу, так повернут к академическому искусству лицом, что он очень тонко разбирается в классической музыке, и у него потрясающая фонотека дома. И я хочу сказать, что он как раз квалифицированно интересуется построением музыкального произведения: что там надо услышать, какие инструменты играют, почему они играют, как строится развитие рассказал артист

Ролдугин также обратил внимание на то, как Путин играет на рояле.

Мы беседовали не только на каком-то случайном концерте, а в свободном общении. И, должен сказать, что так, как он играет на рояле – вы знаете, я не хочу сказать, что он сыграет этюд Листа или Шопена – но, когда он играет первую прелюдию Баха из хорошо темперированного клавира, можно получить удовольствие не от того, что он технически играет виртуозно, а от того духа, который является главным в этой музыке добавил артист

28 сентября Ролдугин отмечает 75-летие. В сентябре его наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.