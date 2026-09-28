Ролдугин надеется, что у детей из Риги снова появится желание увидеть Москву Артист Ролдугин: надеюсь, что дети из Риги снова захотят увидеть Москву и Питер

Москва28 сен Вести.Народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин в беседе с ИС "Вести" выразил надежду, что рижская молодежь снова захочет увидеть Москву и Санкт-Петербург, как он в прежние годы.

Музыкант родился на Сахалине, детство провел в Риге в латышской школе, а затем учился в консерватории в Ленинграде.

Мы с моим другом, к сожалению, покойным, мечтали. Когда мы были на Рижском взморье, садилось солнце, мы строили планы, какими мы будем. И всегда эти планы были связаны не с Ригой, хотя я очень люблю этот город. Для нас Москва и Ленинград были центрами притяжения, которые нас очаровывали и манили. И я себя надеждой льщу, что к сегодняшним рижским мальчикам или девочкам опять вернется это желание увидеть Ленинград и Москву как центры притяжения их мечты поделился Ролдугин

28 сентября артисту исполнилось 75 лет. Ранее музыканта удостоили ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.