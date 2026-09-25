Москва25 сенВести.Творчество советского композитора Дмитрия Шостаковича является олицетворением гуманистической идеи для всего мира. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.
Шостакович – это и есть мир, мир музыкальной культуры, которым интересуется весь мир… Он стал олицетворением гуманистической идеи для всего мира. А Ленинград – это просто то место, откуда он свою идею и транслировалсказал Ролдугин
Также он отметил, что иностранная публика давно открыла для себя творчество Шостаковича, который стал для нее важным и интересным.
Иностранцы давно уже открыли для себя Шостаковича и во многом. Понимаете, очень интересное взаимодействие, то есть взгляд этих людей со стороны, он очень важен и очень интересендобавил Ролдугин
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о востребованности русской культуры в мире, приведя в пример количество иностранных участников на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.