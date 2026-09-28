Москва28 сен Вести.Народный артист России, худрук Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин признался ИС "Вести", что не умеет отдыхать.

Отдых полноценно ощущается только после интенсивной работы, считает он.

Я теряюсь, когда мне говорят: "Вот теперь отдохни". Я чувствую, что я бездарно провожу время. Я не умею отдыхать: не знаю, что нужно делать, как лежать, спать, читать. Надо работать — тогда интересно. А потом, знаете, я понял, что отдыха не бывает, если ты не устал на работе. Если ты отдыхаешь, тебя не привлекает ни травка, ни листочек, ни бабочка. А когда ты устал, и ты выезжаешь буквально несколько метров из города, и начинаешь замечать сосны, закат — то, что раньше ты не видел