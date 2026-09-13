Песков посоветовал привыкать к графику Путина почти без выходных

Песков объяснил отсутствие у Путина выходных дней Песков посоветовал привыкать к графику Путина почти без выходных

Москва13 сен Вести.К плотному рабочему графику президента России Владимира Путина, практически не предусматривающему выходных, следует привыкать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос ИС "Вести".

Он прокомментировал график российского лидера без выходных в августе и сентябре.

Бывает такое стечение обстоятельств. Но у президента не бывает в чистом понимании выходных дней сказал Песков

Пресс-секретарь подчеркнул, что отдых невозможен – глава государства посвящает все время работе.

Павел Зарубин также сообщил, что на следующей неделе Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии и вручит государственные награды.