Москва26 июлВести.Каждый сотрудник президентской администрации отгуливает отпуск по индивидуальному графику, зависящему от вовлеченности в подготовку тех или иных мероприятий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева, дозволено ли сотрудникам администрации президента "гулять свои отпуска по 2-3 недели".
Все по-разному, у каждого отдельная ситуация, у каждого отдельный график, темп подготовки тех или иных мероприятий, вовлеченность в те или иные мероприятия. А так — все людисказал Дмитрий Песков, ответ которого журналист опубликовал в MAX
Однако сотрудники администрации главы государства могут отдыхать "с полным отключением от рабочих процессов", добавил Песков.