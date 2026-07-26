Песков рассказал, сколько длится отпуск сотрудников администрации президента Песков: сотрудники администрации президента уходят в отпуск индивидуально

Москва26 июл Вести.Каждый сотрудник президентской администрации отгуливает отпуск по индивидуальному графику, зависящему от вовлеченности в подготовку тех или иных мероприятий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева, дозволено ли сотрудникам администрации президента "гулять свои отпуска по 2-3 недели".

Все по-разному, у каждого отдельная ситуация, у каждого отдельный график, темп подготовки тех или иных мероприятий, вовлеченность в те или иные мероприятия. А так — все люди сказал Дмитрий Песков, ответ которого журналист опубликовал в MAX

Однако сотрудники администрации главы государства могут отдыхать "с полным отключением от рабочих процессов", добавил Песков.