Москва26 июлВести.Президент России Владимир Путин не пользуется ни городской, ни мобильной связью – только специальной. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым.
Журналист спросил официального представителя Кремля об отпусках сотрудников администрации президента. В частности, его интересовало, может ли глава государства позвонить им во время отдыха.
Ну, слушайте, президент никогда не звонит по городскому или мобильному телефону. Все-таки он пользуется специальной связью...ответил Песков
Он подчеркнул, что специальной связи в отпуске, как правило, нет.