Песков: Путин не пользуется ни городской, ни мобильной связью

В Кремле рассказали, что Путин пользуется только спецсвязью Песков: Путин не пользуется ни городской, ни мобильной связью

Москва26 июл Вести.Президент России Владимир Путин не пользуется ни городской, ни мобильной связью – только специальной. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым.

Журналист спросил официального представителя Кремля об отпусках сотрудников администрации президента. В частности, его интересовало, может ли глава государства позвонить им во время отдыха.

Ну, слушайте, президент никогда не звонит по городскому или мобильному телефону. Все-таки он пользуется специальной связью... ответил Песков

Он подчеркнул, что специальной связи в отпуске, как правило, нет.