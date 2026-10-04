Москва4 октВести.Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, воспитанников и выпускников Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных с 80-летним юбилеем учебного заведения.
Телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.
За минувшие годы ваша родная школа прошла большой созидательный путьговорится в послании
Российский лидер подчеркнул, что учебное заведение прочно вошло в структуру отечественного профессионального музыкального образования, основы которого были заложены сестрами Гнесиными.
Президент отметил, что коллектив учебного заведения заслуженно гордится своей историей и именами выдающихся выпускников, среди которых лауреаты престижных международных конкурсов и участники ведущих симфонических и камерных коллективов.
В завершение глава государства пожелал коллективу учебного заведения новых достижений и успехов в дальнейшей работе.