Москва4 окт Вести.Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, воспитанников и выпускников Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных с 80-летним юбилеем учебного заведения.

Телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

За минувшие годы ваша родная школа прошла большой созидательный путь говорится в послании

Российский лидер подчеркнул, что учебное заведение прочно вошло в структуру отечественного профессионального музыкального образования, основы которого были заложены сестрами Гнесиными.

Президент отметил, что коллектив учебного заведения заслуженно гордится своей историей и именами выдающихся выпускников, среди которых лауреаты престижных международных конкурсов и участники ведущих симфонических и камерных коллективов.

В завершение глава государства пожелал коллективу учебного заведения новых достижений и успехов в дальнейшей работе.