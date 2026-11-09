Москва9 ноя Вести.Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову с днем рождения. 9 ноября ей исполнилось 97 лет.

Глава государства отметил значимость творчества композитора для отечественной культуры и признание ее музыкальных произведений.

Сердечно поздравляю вас с днем рождения. Ваши замечательные музыкальные произведения отмечены гордостью за выдающиеся свершения нашего народа говорится в поздравительной телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля

Президент подчеркнул, что произведения Пахмутовой пользуются заслуженным признанием и являются подлинным достоянием отечественной культуры. Также он пожелал композитору крепкого здоровья, успехов и вдохновения.