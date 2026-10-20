Москва20 окт Вести.Народный артист Николай Басков в своих социальных сетях сообщил, что получил поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина по случаю своего 50-летнего юбилея.

Уважаемый Николай Викторович, примите поздравления с 50-летним юбилеем! Яркий талант и вдохновение, энергия и обаяние помогают вам с неизменным успехом выступать на самых престижных концертных площадках следует из текста поздравления

Басков поблагодарил главу государства за теплое поздравление и отметил, что для него и его семьи внимание президента - большая честь и высокая оценка прожитых лет и достижений.

Ранее с поздравлениями к народному артисту обратился премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он отметил неповторимый голос артиста и его сценическое мастерство.