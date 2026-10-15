"Не играет ни секунды": Малахов рассказал о неподдельной доброте Баскова Малахов: в Баскове живет невероятная доброта, он не играет ни секунды

Москва15 окт Вести.В народном артисте России Николае Баскове живет невероятная и неподдельная доброта, которую в него заложили родители. Об этом в день 50-летия певца в интервью ИС "Вести" рассказал телеведущий Андрей Малахов.

Коля - уникальный человек, потому что в нем сочетается невероятная доброта и умение пережить славу, когда это не маска на лице, а он действительно живет этим. Он несет солнце, которое внутри него. Но я думаю, что это все его родители. Я знал и папу, и знаю маму, они заложили в него эту доброту поделился журналист

Он добавил, что Николай Басков органично выглядит на всех площадках - и в кино, и в Большом театре, и в Кремле, и на телевидении.

Ранее в интервью ИС "Вести" народный артист поделился, что за годы творческой карьеры пережил множество ярких событий, а главным подарком для себя считает возможность радовать близких и зрителей.