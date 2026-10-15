Басков: первый раз я вышел на сцену в 11 лет, у меня уже 39 лет стажа

"Как докатился до этих цифр": Басков рассказал, сколько лет длится его карьера Басков: первый раз я вышел на сцену в 11 лет, у меня уже 39 лет стажа

Москва15 окт Вести.Народный артист России Николай Басков в интервью ИС "Вести" в день своего 50-летия рассказал, что его творческая карьера длится уже 39 лет.

Как докатился, как говорится, до этих цифр? Конечно же, путь большой… Первый раз я вышел на сцену в 11 лет. То есть, получается, у меня 39 лет стажа. В 11 лет я уже пел в опере "Волшебная флейта" и уже за границей. Это были первые поездки поделился Басков

Артист известен не только как оперный и эстрадный певец, композиции которого знает вся страна, но и как ведущий программы "Утренняя почта" и шоу "Ну-ка все вместе!". Свой юбилей Басков, как положено артисту, встретит на сцене.