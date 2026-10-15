Басков рассказал о планах на личную жизнь и творчество в 50 лет

Басков признался, что хочет создать семью и вернуться на оперную сцену Басков рассказал о планах на личную жизнь и творчество в 50 лет

Москва15 окт Вести.Певец Николай Басков признался ИС "Вести", что хотел бы обрести любовь и создать семью в 50 лет, а также вернуться в оперу и подготовить новые концертные программы.

15 октября народному артисту Николаю Баскову исполняется 50 лет. В день своего юбилея певец решил выпустить альбом из оперных арий, который записал под руководством наставницы.

Я бы хотел в следующем этом отрезке жизни все-таки обрести любовь, создать семью, что касается личностного, а в плане творчества те мечты, которые я запланировал – это и вернуться в оперу, и сделать концерт русских народных песен, и сделать концерт шлягеры Советского Союза. И, кстати, сегодня еще очень большое событие происходит, потому что я выпускаю сегодня пластинку и альбом классический из оперных арий, итальянских песен, сцен из опер, который был записан под руководством моей наставницы [испанской оперной певицы] Монтсеррат Кабалье. То есть еще много над чем хочется поработать. Ну и, конечно же, вести любимый проект на канале "Россия" – "Ну-ка все вместе!" отметил Басков

Певец также поделился тем, что сегодня вечером состоится его юбилейный концерт, на котором будут присутствовать не только зрители, но еще друзья и близкие сердцу люди.