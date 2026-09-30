Певец Басков: придет время, и люди поймут, почему я все еще не женился

Николай Басков заявил, что у него нет проблем в личной жизни Певец Басков: придет время, и люди поймут, почему я все еще не женился

Москва30 сен Вести.Народный артист России Николай Басков остается одним из самых обсуждаемых холостяков российской эстрады, и поклонники регулярно спрашивают, почему певец так и не создал семью. Тему своей личной жизни артист обсудил с KP.RU.

По словам Баскова, никаких сложностей в личной жизни он не испытывает: он общительный, щедрый человек, не чувствует одиночества в любви и живет в гармонии с собой, свободно выражая и чувства, и страсть. А вот тема семьи, признался певец, требует отельного разговора.

Придет время, и люди поймут, почему я до сих пор не женился сказал Басков

Артист добавил, что сложные периоды случаются у каждого. Люди хотят детей и партнера, с которым хорошо и физически, и эмоционально, для него самого это оказалось настоящим испытанием.

На вопрос, почему он неоднократно расставался в, казалось бы, крепких и эмоционально насыщенных отношениях, Басков отвечать не стал, пообещав раскрыть подробности когда-нибудь потом.

Ранее в разговоре с ИС "Вести" Басков рассказал о значимости музыкального шоу "Ну-ка все вместе!".