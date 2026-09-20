"Сбежавшие молодожены": артист Быстров рассказал о своей необычной свадьбе Артист Артем Быстров рассказал, как на своей свадьбе нарушил все традиции

Москва20 сен Вести.Вместо традиционного торжества молодожены предпочли скромную роспись в ЗАГСе и спонтанное свадебное путешествие, что стало для них идеальным решением, несмотря на недовольство некоторых гостей.

Об этом рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" актер театра и кино Артем Быстров.

По словам артиста, их свадьба получилась по-настоящему яркой и необычной. Побывав на множестве торжеств своих друзей, он стремился избежать шаблонов и создать что-то особенное. Но последнее слово осталось за Ксенией: когда он спросил, хочет ли она классическую свадьбу как у всех, та, уже имея подобный опыт в прошлом, решительно ответила отказом.

"Нет, такую, чтобы сидели гости, дарили подарки - традиционную свадьбу я не хочу" – ответила Ксения. Я сказал, что хотел бы расписаться в ЗАГСе, сесть в машину и поехать с ней куда-нибудь в свадебное путешествие сразу. Так и решили. Сказал друзьям, что 15 минут возле ЗАГСа на лужайке постоим, из пластмассовых стаканов выпьем шампанского и поедем. И это было очень круто, но коллеги, которые приехали поздравлять нас со свадьбой, они, конечно же, спасибо мне потом не сказали, когда мы через 15 минут сели с Ксюшей в машину и уехали. Мы поехали тогда в Сочи на поезде, потому что Ксения была уже в положении. Потом поехали в Абхазию на море отдыхать. Вот такой у нас свадьба была рассказал Быстров

Ранее он рассказал, что предложение руки и сердца будущей супруге артист сделал во время рождественского концерта.