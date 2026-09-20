"Это точно не Саша": Артем Быстров рассказал, как выбирали имя для дочери Актер Артем Быстров объяснил, почему его старшую дочь назвали Мария

Москва20 сен Вести.Актер театра и кино Артем Быстров рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести", как было выбрано имя для его первой дочери.

Он сообщил, что они с женой долго перебирали варианты, составляя целый список имен для будущей дочери. В итоге выбор сузился до двух фаворитов, но поставить точку в этом вопросе родители смогли лишь тогда, когда впервые взглянули на малышку.

У нас было несколько вариантов: Маруся, Александра и другие, но когда уже девочка родилась и спала в этом в маленьком боксе, уже все мы созванивались с Ксюшей по видеосвязи, и она спрашивает: "Ну как назовем-то?". Я говорю: "Ты там рядом, посмотри на человека-то". И она посмотрела и сказала, что это точно не Саша. Так она стала Марией. А вторая дочь стала Сашей. Мои красавицы! рассказал Быстров

Ранее он рассказал, как нервничал в ожидании дочери, находясь на гастролях.

Артем Быстров - актер театра и кино. Среди фильмов и сериалов с его участием: "Елки 1914", "Метод", "Землетрясение", "Триггер 2", "Чебурашка". В 2015 году актер связал себя узами брака с актрисой МХТ им. А. П. Чехова Ксенией Тепловой. У пары растут две дочери: Мария и Александра.