Москва20 сен Вести.Актер театра и кино Артем Быстров признался в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести", что тема детской онкологии оказалась для него психологически невыносимой, и он не смог эмоционально дистанцироваться от трагичности сюжета фильма "Доктор Лиза" и был вынужден отказаться от роли.

По его словам, он не смог психологически допустить соприкосновения своей творческой деятельности с темой детской онкологии, которую считает слишком болезненной и сакральной для публичного пространства.

Я считаю, что есть определенные территории в нашей человеческой жизни, которые не стоит на себя притягивать. Дети, которые больны онкозаболеваниями - это чудовищная катастрофа. И это очень горько и очень больно. И эта роль как раз заходит на эту территорию человеческих недугов, несправедливости, в ту зону, которую бы мне не хотелось выносить в публичное пространство. То есть, когда я получил сценарий, прочитал, у меня что-то кольнуло внутри, но меня уже позвали на пробы и я пошел. И когда я стал учить сцену, готовиться, я вдруг понял, что не могу себя заставить даже пойти в эту область, но так как все уже было назначено, а были парные пробы с девочкой, я не мог не приехать. И когда я открыл дверь гримерки, где была девочка и увидел ее, я в ту же секунду окончательно все для себя понял и пошел к режиссеру фильма Оксане Карас и сказал: "Прости ради Бога, что так все выходит, но не могу ничего с собой поделать". И Оксана, надо отдать ей должное, она совершенно спокойно это поняла и приняла рассказал Быстров

По сюжету фильма "Доктор Лиза" отец пятилетней девочки, которую должен был играть Артем Быстров, оказался в отчаянном положении . Его неизлечимо больную дочь выписали из онкоцентра, но из-за чудовищной медицинской бюрократии и дефицита лекарств легально достать наркотическое обезболивающее (морфин) в аптеках мужчина не может - препарат закончился. Ребенок испытывает невыносимые физические страдания и корчится от боли, а отец не в силах на это смотреть.

Ранее он рассказал, чему его научил народный артист России, театральный педагог и режиссер Константин Райкин

Артем Быстров - актер театра и кино. Среди фильмов и сериалов с его участием: "Елки 1914", "Метод", "Землетрясение", "Триггер 2", "Чебурашка". В 2015 году актер связал себя узами брака с актрисой МХТ им. А. П. Чехова Ксенией Тепловой. У пары растут две дочери: Мария и Александра.