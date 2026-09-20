Актер Быстров рассказал, была ли у него мечта покорить Москву Актер Быстров признался, что никогда не мечтал покорить Москву

Москва20 сен Вести.Российский актер театра и кино Артем Быстров в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" признался, что никогда не ставил перед собой цель покорить Москву.

Быстров в 2006 году окончил Нижегородское театральное училище, а в 2009-м - Школу-студию МХАТ, где обучался на курсе Константина Райкина. Затем был принят в труппу МХТ им. А.П. Чехова. В 2009 году дебютировал в кино. Среди фильмов и сериалов с его участием: "Елки 1914", "Метод", "Землетрясение", "Триггер 2", "Чебурашка".

По словам артиста, устроиться в театр ему удалось благодаря Константину Райкину.

Никогда я не мечтал ничего покорять. Я просто учился. А когда закончили обучение, пошел в театр работать, потому что мы показывались в театре. Потому что обучение в Школе-студии под руководством Константина Аркадьевича Райкина и других тоже мастеров, предполагает, что мастер занимается обустройством своих студентов сказал Артем Быстров

В ходе этого интервью актер также, в частности, рассказал о необычном увлечении в детстве.