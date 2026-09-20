Москва20 сен Вести.Первой ролью, сыгранной российским актером театра и кино Артемом Быстровым в Школе-студии МХАТ, стала мухобойка.

Об этом рассказал он сам в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Артист поделился, что для реквизита использовал черный мусорный мешок.

Я надевал себе - вот есть такой черный мешок мусорный, - я вырезал себе такую прорезь для головы и еще прорези, как у мухобойки … Я играл, что я вижу муху, подкрадываюсь к ней незаметно, и как бы бился об стенку сказал Быстров

Артист продемонстрировал Борису Корчевникову свою роль и даже научил журналиста изображать мухобойку.

Вот так стояла мухобойка, [затем] замечала муху, реагировала на муху. Потом тихонечко, не спеша, боясь спугнуть, двигалась к стенке … Был резкий удар. Вот мы развернулись к зрителю ... Голова болит, все болит, но муха живет. Собирались с силами. И шли на второй удар к стеночке так же медленно, и после этого падали. В этом этюде побеждала муха объяснил Быстров

Кроме того, во время интервью актер рассказал, как он познакомился с женой и чему его научил мастер курса в Школе-студии МХАТ Константин Райкин.

Артем Быстров - актер театра и кино. Среди фильмов и сериалов с его участием: "Елки 1914", "Метод", "Землетрясение", "Триггер 2", "Чебурашка".