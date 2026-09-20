Актер Быстров рассказал, как друзья относились к его игре на ложках Актер Быстров: благодаря первой учительнице я играл на ложках

Москва20 сен Вести.В детстве товарищи по двору не стыдили будущего актера театра и кино Артема Быстрова за увлечение игрой на ложках. Об этом рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" сам Быстров.

Таким образом артист ответил на вопрос о том, как реагировали друзья на такое увлечение в середине 90-х годов.

Они не знали. Но справедливости ради [стоит] сказать, что недолго я играл на ложках, но играл сказал Быстров

Он сообщил, что впервые взял ложки в руки благодаря своей первой учительнице в музыкальной школе.

Это все благодаря моей первой учительнице в музыкальной школе. Она была очень творческим человеком отметил артист

В музыкальную школу, как рассказал актер, его отправила мама – она считала, что музыка пригодится в жизни.

Мама сказала, что "музыка в жизни должна быть, и она никогда лишней не будет, и тебе, поверь, это еще сослужит службу в дальнейшей твоей жизни" поделился Быстров

Кроме того, артист в детском возрасте занимался карате – на занятия этим видом спорта его отправил отец, убежденный в том, что мужчина обязан уметь за себя постоять.

Артем Быстров - 42-летний актер театра и кино. Среди фильмов и сериалов с его участием: "Елки 1914", "Метод", "Землетрясение", "Триггер 2", "Чебурашка".

Ранее режиссер Алексей Нужный, снявший фильм "Как Иван в сказку попал", рассказал ИС "Вести" о совместной работе с дочерью на съемках картины.