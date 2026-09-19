Режиссер Нужный о совместных съемках с дочерью: пришла на пробы и удивила Режиссер Нужный о совместной работе с дочерью: пришла на пробы и удивила

Москва19 сен Вести.Режиссер Алексей Нужный, снявший фильм "Как Иван в сказку попал", рассказал ИС "Вести" о совместной работе с дочерью на съемках картины.

Санта Нужная исполнила в фильме роль Аленушки.

Она пришла на пробы и удивила меня. Подготовилась, удивила, и это было не то чтобы вот есть девочка, которая является моей дочерью, я ее сейчас во все дыры как бы заткну, ей обеспечу будущее. Нет, старайся, пробуй сама. И то, как она любит это дело, и то, как она в этом деле себя чувствует, — мне хочется дать ей этот шанс поделился Нужный

На съемках режиссер временами "отключал" роль папы.

На съемочной площадке мы не называли друг друга папа и дочь. И если что-то у нее не получалось, я работал с ней как режиссер. Но бывало, что после площадки она подходила, — 12 часов ребенок работает, — это непросто. Бывало, плакала, бывало, обнимала, я ее поддерживал. Здесь я уже был отцом для того, чтобы дать ей ресурс на завтрашний день добавил он

Ранее Санта Нужная рассказала ИС "Вести", как готовилась к своей роли. Коллегой девочки по площадке стал ее ровесник — актер Мирон Проворов, который сыграл роль Ивана Добрынина.

С 18 сентября фильм "Как Иван в сказку попал" показывают в кинотеатрах страны.