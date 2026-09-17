Нужная рассказала о подготовке к роли в фильме "Как Иван в сказку попал"

Актриса Нужная: я записывала свои наблюдения за сказочными персонажами Нужная рассказала о подготовке к роли в фильме "Как Иван в сказку попал"

Москва17 сен Вести.Исполнительница роли Аленушки в фильме "Как Иван в сказку попал" актриса Санта Нужная рассказала ИС "Вести" о подготовке к своей роли.

Я вела актерский дневник туда я записывала заметки, наблюдала за людьми, за персонажами, за сказочными в том числе поделилась она

Ее коллега и исполнитель главной роли – Мирон Проворов рассказал, какие изменения произойдут с его персонажем Иваном.

Он исправится и поймет, как ценно любить и уважать своих родных и близких. Как ценна ему литература и русские сказки пояснил он

Актер Виктор Бычков, сыгравший дедушку главного героя, объяснил, чему сказка может научить зрителей.

Она же учит человека бояться, когда надо бояться, и не бояться, когда не надо бояться. И быть храбрым, когда надо быть храбрым рассказал артист

По мнению юной зрительницы, фильм учит не сдаваться при совершении ошибок, учиться на них.

Зрители высоко оценили новую кинокартину. По их словам, киносказка получилась очень интересной и берущей за душу.

Ранее актер сказочного фэнтези Мирон Проворов с юмором рассказал, как во время съемок ему пришлось везти в гору тяжелого, бодающегося и пинающегося козленка в рюкзаке. По его словам, было максимально сложно, но в то же время весело.