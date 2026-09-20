Актер Быстров дал совет себе 19-летнему: цени тех, кто рядом и то, что имеешь

Письмо в прошлое: актер Артем Быстров дал советы себе 19-летнему Актер Быстров дал совет себе 19-летнему: цени тех, кто рядом и то, что имеешь

Москва20 сен Вести.В интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" актер театра и кино Артем Быстров дал совет себе девятнадцатилетнему: не бояться испытаний и промахов, потому что они формируют жизненный опыт.

При этом он подчеркнул, что важно не забывать о главном — беречь своих близких и уметь наслаждаться каждым мгновением жизни.

Себе девятнадцатилетнему я бы написал так: все, что с тобой происходит, все, что тебе дано, оно тобой преодолимо. И тебе не дается больше того, что ты можешь вынести. И, не набивая шишек, не приобретаешь опыт. Поэтому я бы ни от чего бы не хотел предостеречь вот этого парня. Хотел бы ему сказать, чтобы он был повнимательнее к окружающим людям относился, любящим его, и ценил, ценил, и еще раз ценил их и то, что он имеет сказал Быстров

Ранее он рассказал, что пандемия стала для его семьи периодом осмысления, вынужденной паузой, которая помогла повзрослеть, научила внимательнее и бережнее относиться к близким людям.