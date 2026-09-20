"С сыном не так страшно": актер Артем Быстров о своей главной мечте "Хочу сына": актер Артем Быстров рассказал о своем сокровенном желании

Москва20 сен Вести.Актер театра и кино Артем Быстров признался в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести", что мечтает о сыне.

Он объяснил это желание подсознательной потребностью мужчины в продолжении рода как опоре.

Честно, я хочу сына, да. Я бы очень хотел сына. Девочки - это безусловно прекрасно, это Вселенная, это космос, но как говорит мой персонаж в спектакле "Весы" [лирическая пьеса и спектакль Евгения Гришковца о мужчинах, которые ждут рождения своих детей в приемном покое роддома]: "Сын нужен". У моего героя тоже две дочери. И он сидит в покое роддома, и не знает, кто у него сейчас родился и произносит: "Сын нужен, сын нужен, с сыном будет не так страшно жить" рассказал Быстров

Ранее он рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести", как его просмотр футбольного матча был прерван неожиданной и радостной новостью о скором рождении первенца.

Артем Быстров - актер театра и кино. Среди фильмов и сериалов с его участием: "Елки 1914", "Метод", "Землетрясение", "Триггер 2", "Чебурашка". В 2015 году актер связал себя узами брака с актрисой МХТ им. А. П. Чехова Ксенией Тепловой. У пары растут две дочери: Мария и Александра.