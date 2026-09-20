Москва20 сен Вести.Актер театра и кино Артем Быстров рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" о музыкальных успехах своей старшей дочери Марии, которая благодаря природным способностям и навыкам игры на скрипке быстро освоила гитару и укулеле, что позволило им вместе музицировать в кругу семьи.

Он рассказал, что для игры в одном из фильмов ему пришлось освоить игру на семиструнной гитаре, но его старшая дочь Мария сама попросила родителей отвести ее в музыкальную школу. И за 4 года обучения она успела овладеть игрой на нескольких инструментах.

Моя гордость - старшая дочь Мария, она в какой-то момент заявила нам, что хочет пойти заниматься игрой на скрипке. И мы пришли в музыкальную школу, показали ее. Учительница сказала, что способности есть, и она уже четвертый окончила, перешла в пятый класс музыкальной школы по классу скрипки. На Новый год она попросила гитару шестиструнную в подарок. Мы подарили ей гитару и подумали, что она побренчит денек - другой и отложит. А она, так как имеет навыки игры на скрипке, овладела гитарой за 2 дня. То есть 31 декабря подарили, а второго января она уже играла, худо-бедно играла песню. И сейчас она на день рождения попросила укулеле - это такая маленькая гавайская гитара с четырьмя струнами и ею она овладела уже тоже. У меня дома еще стоит акустический бас [гитара] - для спектаклей мне пришлось овладеть этим инструментом. И поэтому мы вместе со старшей дочерью играем для Ксении и нашей младшей дочери песни Цоя, Высоцкого рассказал Быстров

Ранее он рассказал, как было выбрано имя Мария для старшей дочери.

Артем Быстров - актер театра и кино. Среди фильмов и сериалов с его участием: "Елки 1914", "Метод", "Землетрясение", "Триггер 2", "Чебурашка". В 2015 году актер связал себя узами брака с актрисой МХТ им. А. П. Чехова Ксенией Тепловой. У пары растут две дочери: Мария и Александра.