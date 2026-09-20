Стоп-кран в ритме жизни: актер Быстров рассказал о том, чему научила пандемия Артем Быстров: пандемия стала для нас вынужденной паузой для взросления

Москва20 сен Вести.Пандемия стала для всех периодом осмысления, вынужденной паузой, которая помогла повзрослеть, научила внимательнее и бережнее относиться к близким людям.

Об этом рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести", актер театра и кино Артем Быстров.

По его словам, вынужденное длительное пребывание рядом друг с другом в замкнутом пространстве стало серьезным испытанием, которое привело к переосмыслению отношений и возникновению конфликтов.

Мы повзрослели, стали относиться друг к другу терпимее и более внимательнее в пандемию. Как оказалось, пандемия научила тому, о чем никогда даже не задумываешься. Потому что живешь, у тебя жена [актриса Ксения Теплова], дочь, работа, театр, кино, дача, родственники, все время происходит какое-то движение жизни. И вдруг в какой-то момент, как дергают стоп-кран на поезде, все останавливается. И у тебя как будто бы получается время для осмысления того, с кем ты живешь рядом. И это, конечно, как оказалось, не самое простое испытание было для нас для всех. И в связи с этим начались разные проблемы и конфликты. И если это с двух сторон, то тогда это все как-то смыкается. Но мы повзрослели. Повзрослели – это значит стали более внимательны друг к другу. Это природное у меня, наверное, природная татарская мудрость – бережно относиться и внимательно к друг другу, ведь по маме я чуть-чуть татарин. А еще и природный оптимизм какой-то рассказал Быстров

Ранее он признался, что никогда не ставил перед собой цель покорить Москву, а устроиться в театр ему удалось благодаря Константину Райкину.

Артем Быстров - актер театра и кино. Среди фильмов и сериалов с его участием: "Елки 1914", "Метод", "Землетрясение", "Триггер 2", "Чебурашка". В 2015 году актер связал себя узами брака с актрисой МХТ им. А. П. Чехова Ксенией Тепловой. У пары растут две дочери: Мария и Александра.