Москва20 сен Вести.Актер театра и кино Артем Быстров рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести", как переживал, ожидая рождения своей дочери Марии в ночь перед этим.

Он вспомнил, как, находясь на гастролях в Томске, боялся, что может проспать такой важный момент жизни, поэтому ставил будильники каждый час, чтобы узнавать новости.

Дело было так. Нам поставили, как это называется, ПДР - предположительная дата родов. А получилось так, что этот день как раз выпадал на гастроли. Мы только-только сели в Томске, пошли до ресторана, куда нас пригласили, мы вошли в ресторан и мне позвонили и сказали, что они поехали в роддом. И всю эту первую ночь, каждый час я ставил себе будильники, чтобы не проспать. Честно, я не то чтобы не спал всю ночь, спал, но я ставил каждый час будильник и звонил, и спрашивал, как обстоят дела. И на утро, в 10:38 утра 24 августа 2015 года родилась Мария Артемовна Быстрова, ростом 51 см, весом 3 кг 220 г. рассказал Быстров

Ранее он рассказал, как познакомился со своей будущей женой Ксенией Тепловой. По его словам, она была настолько недосягаема, что не оставляла надежд на то, что когда- нибудь она может стать его женой.

Артем Быстров - актер театра и кино. Среди фильмов и сериалов с его участием: "Елки 1914", "Метод", "Землетрясение", "Триггер 2", "Чебурашка". В 2015 году актер связал себя узами брака с актрисой МХТ им. А. П. Чехова Ксенией Тепловой. У пары растут две дочери: Мария и Александра.