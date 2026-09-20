Москва20 сен Вести.Предложение руки и сердца актрисе Ксении Тепловой артист театра и кино Артем Быстров сделал во время рождественского концерта. Об этом он рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По словам актера, предложение было сделано на сцене, но не публично.

У нас был рождественский концерт. Прямо в зале сидели люди, мы пели песни, танцевали. И в один из моментов я знал, что и у нее нет никаких песен и у меня тоже не было. В какой-то момент я просто завел ее за шкаф, который стоял у нас на сцене, и достал кольцо и сказал, что обычно и говорят: "Выходи за меня замуж" поделился Быстров

Артист также раскрыл, как добивался внимания возлюбленной до предложения.

Цветы каждый день, внимание... юмор, дурачество. Вот и все. Как получилось? Так и получилось. Прилип к ней как банный лист, что называется. И все уже не отлипал сказал он

Ранее Быстров в интервью признался, что во время первой встречи с Ксенией Тепловой девушка показалась ему "недосягаемой".