"Она была недосягаема": актер Быстров рассказал, как познакомился с женой Актер Быстров о знакомстве с женой: она была недосягаема

Москва20 сен Вести.Российский актер Артем Быстров признался, что во время знакомства с будущей женой, актрисой Ксенией Тепловой, ощутил недосягаемость девушки. Такое заявление Быстров сделал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Быстров в 2006 году окончил Нижегородское театральное училище, а в 2009-м - Школу-студию МХАТ, где обучался на курсе Константина Райкина. По словам актера, знакомство с Ксенией Тепловой произошло, когда она училась на четвертом курсе, а сам он только пришел в Школу-студию на второй курс.

Она училась на четвертом курсе, и я пришел на второй курс. И они (курс Ксении. - Прим. ред.) были тогда, что называется, просто мегакрутыши. То есть это был выпускной курс, они были очень талантливые все ребята. Миша Миронов - однокурсник Ксюши, - он создал такую группу МЕКА, где они пели всякие песни переделанные, смешные. И на четвертом курсе они как раз устраивали концерт этой МЕКИ. И вот тогда я впервые увидел Ксению. Но тогда она была, конечно же, недосягаема. И даже надежд никаких я не испытывал и иллюзий не питал поделился Быстров

По его рассказу, более тесное общение с Ксенией Тепловой получилось, когда он стал играть в Московском художественном театре им А.П. Чехова.

Потом уже годы спустя в театре – мы служим в одном театре – произошла эта судьбоносная встреча добавил он

В ходе интервью актер также рассказал, в частности, что никогда не ставил перед собой цель покорить Москву.

Артем Быстров - актер театра и кино. Среди фильмов и сериалов с его участием: "Елки 1914", "Метод", "Землетрясение", "Триггер 2", "Чебурашка". В 2015 году актер связал себя узами брака с актрисой МХТ им. А. П. Чехова Ксенией Тепловой. У пары растут две дочки: Мария и Александра.