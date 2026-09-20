Москва20 сен Вести.Актер театра и кино Артем Быстров рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести", как просмотр футбольного матча был прерван неожиданной и радостной новостью о скором рождении первенца.

Дело было так: играл "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". И матч предстоял быть, так сказать, очень хорошим, интересным. Я подготовился, взял соответствующие напитки к просмотру, закусочки, открыл компьютер, открыл трансляцию. И тут с ноги открывается дверь в комнату, и мне под нос с репликой: "Это что такое? Я тебя спрашиваю, что это такое?". И дает мне тест на беременность, на котором две полоски. А я же ни сном, ни духом вообще, что есть какие-то тесты на беременность, что две полоски - это положительный факт, говорю: "Это какие-то полоски". И она объясняет мне, что это такое. Но это было неожиданно для нас, это был первый ребенок. Мы не ожидали этого. Конечно, счастье - об этом только мечтать можно рассказал артист Быстров

Ранее он рассказал, как познакомился со своей будущей женой Ксенией Тепловой. По его словам, она была недосягаема и даже надежд никаких он не испытывал и иллюзий не питал, что она может стать его женой.

Артем Быстров - актер театра и кино. Среди фильмов и сериалов с его участием: "Елки 1914", "Метод", "Землетрясение", "Триггер 2", "Чебурашка". В 2015 году актер связал себя узами брака с актрисой МХТ им. А. П. Чехова Ксенией Тепловой. У пары растут две дочери: Мария и Александра.