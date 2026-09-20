Актер Быстров: Константин Райкин всегда говорил - не бойтесь быть смешными

Актер Быстров рассказал, чему его научил Константин Райкин Актер Быстров: Константин Райкин всегда говорил - не бойтесь быть смешными

Москва20 сен Вести.Российский актер театра и кино Артем Быстров рассказал, что народный артист России, театральный педагог и режиссер Константин Райкин научил его не бояться быть смешным и нелепым. Своими воспоминаниями Быстров поделился в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По словам актера, педагог научил ему "многому".

Он всегда говорил: "Не бойтесь облажаться, не бойтесь быть смешными, не бойтесь быть какими-то нелепыми, если у вас что-то не получается. Главное – хотеть! Хотеть это сделать, сделать эту роль, сделать этот спектакль" поделился Быстров

Также в интервью артист рассказал, мечтал ли он покорить Москву и как познакомился с женой.

Артем Быстров - актер театра и кино. В 2006 году окончил Нижегородское театральное училище, а в 2009-м - Школу-студию МХАТ, где обучался на курсе Константина Райкина. Среди фильмов и сериалов с его участием: "Елки 1914", "Метод", "Землетрясение", "Триггер 2", "Чебурашка".