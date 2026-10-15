Мишустин поздравил Баскова с 50-летием Михаил Мишустин поздравил Николая Баскова с 50-летием

Москва15 окт Вести.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 50-летием певца, народного артиста России Николая Баскова.

Он отметил неповторимый голос артиста и его сценическое мастерство.

Вы успешно работаете в самых разных жанрах и форматах, открываете новые грани своего таланта, участвуете в крупных культурных и общественных проектах, поддерживаете молодых исполнителей отмечается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина

Премьер РФ пожелал Баскову неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего.

Ранее в интервью ИС "Вести" Басков признался, что хотел бы обрести любовь и создать семью в 50 лет, а также вернуться в оперу и подготовить новые концертные программы.

15 октября народному артисту Николаю Баскову исполняется 50 лет. В день своего юбилея певец решил выпустить альбом из оперных арий, который записал под руководством наставницы.