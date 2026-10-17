Николай Басков рассказал, в чем его предназначение Певец Басков: незрячий старец сказал, что мое предназначение - нести радость

Москва17 окт Вести.Народный артист России Николай Басков заявил, что его предназначение - нести людям радость. Такое заявление он сделал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

В 2018 году певец организовал концертную программу "Верую", в которую вошли современные песни на духовную тему. Он поделился, что его побудило к этому.

Я всегда верил в Бога... Душа всегда меня вела по святым местам. Я очень много ездил по храмам, монастырям. 10 лет я ездил к Спиридону Тримифунтскому на Корфу. Я всегда проводил Страстную неделю. Я задал вопрос старцу, там был старец незрячий. Меня к нему повели и сказали: "Вы можете задать ему только один вопрос и дать руку". Я ему дал руку, меня все время терзали внутренние сомнения в том, что я такой талантливый, может, я разбрасываюсь? И он взял мою руку... и говорит: "Какой вопрос?" Я говорю: "В чем мое предназначение?" "Твое предназначение — нести людям радость, неважно, чем ты занимаешься" вспоминает Басков

15 октября певцу исполнилось 50 лет. В день своего юбилея исполнитель решил выпустить альбом из оперных арий.

В честь своего дня рождения артист в интервью ИС "Вести" признался, что мечтает отметить столетний юбилей.