Цискаридзе: помимо того, что Басков большой артист, он еще и хороший человек

Цискаридзе: Басков - не только яркий артист, но и хороший человек, это редкость Цискаридзе: помимо того, что Басков большой артист, он еще и хороший человек

Москва15 окт Вести.Народный артист России Николай Басков - не только большой артист, но и хороший человек, а это в современном мире большая редкость. Об этом рассказал артист балета и педагог Николай Цискаридзе в интервью ИС "Вести".

15 октября Николай Басков отмечает 50-летие. Артист известен не только как оперный и эстрадный певец, но и как телеведущий таких программ как "Утренняя почта" и "Ну-ка все вместе!".

Помимо того, что он действительно очень большой артист, хороший и всеми любимый, он очень хороший человек. Это слишком большая редкость в наше время рассказал Николай Цискаридзе

Как заявил сам Николай Басков, за годы творческой карьеры он пережил множество ярких событий, а главным подарком для себя считает возможность радовать близких и зрителей.

Певец признался, что на юбилейном концерте, который пройдет сегодня вечером, будут присутствовать его коллеги и друзья, а также прозвучат самые известные хиты. Артист выразил надежду на то, что после концерта сможет как следует отпраздновать юбилей.