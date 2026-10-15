Басков в день 50-летия признался, что мечтает отметить столетний юбилей Басков рассказал о главных моментах жизни и пожелал себе долгих лет

Москва15 окт Вести.15 октября народный артист России Николай Басков отмечает свое 50-летие. В интервью ИС "Вести" он рассказал о том, что за годы творческой карьеры пережил множество ярких событий, а главным подарком для себя считает возможность радовать близких и зрителей.

Жизнь настолько, если вот так оглянуться назад… Невероятный один миг в творчестве, в гастролях, встречах. Конечно, для меня самое тяжелое то, что в этот день нет моего отца, который ушел несколько лет назад. Но самое главное, сегодня я буду радовать маму и моих дорогих сердцу близких людей. Если я на протяжении своей творческой жизни кому-то подарил радость, эмоцию, кому-то оказал поддержку или своими песнями людей возвращал к жизни из депрессивного состояния, то я абсолютно счастлив и прошу Всевышнего дать мне еще те годы… Не знаю сколько… Хотелось бы, как у композитора Александра Зацепина, чтобы мы 100 праздновали пояснил Басков

Певец признался, что на юбилейном концерте, который пройдет сегодня вечером, будут присутствовать его коллеги и друзья, а также прозвучат самые известные хиты. Артист выразил надежду на то, что после концерта сможет как следует отпраздновать юбилей.