Москва15 октВести.Российский музыкант Игорь Николаев в интервью ИС "Вести" рассказал, как однажды народный артист России Николай Басков спел песню "Будь моей женой" его дочери.
В день 50-летия Баскова Николаев поделился историей знакомства с ним. Однажды певец зашел в гримерку к музыканту и исполнил его песню "Странник мой". Тогда Басков показался Николаеву застенчивым юношей, однако он сразу увидел в нем "теплоту".
Однажды даже Коля спел песню моей дочке с названием "Будь моей женой". Поскольку, видимо, еще не представилось случая кому-то посвятить эту песню, мы будем ждать этого момента, когда он споет какой-то девушке эти заветные словасказал Игорь Николаев
Ранее в интервью ИС "Вести" Николай Басков признался, что хотел бы обрести любовь и создать семью.