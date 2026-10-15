Николаев рассказал, как Басков спел "Будь моей женой" для его дочери Игорь Николаев: однажды Басков спел "Будь моей женой" моей дочери

Москва15 окт Вести.Российский музыкант Игорь Николаев в интервью ИС "Вести" рассказал, как однажды народный артист России Николай Басков спел песню "Будь моей женой" его дочери.

В день 50-летия Баскова Николаев поделился историей знакомства с ним. Однажды певец зашел в гримерку к музыканту и исполнил его песню "Странник мой". Тогда Басков показался Николаеву застенчивым юношей, однако он сразу увидел в нем "теплоту".

Однажды даже Коля спел песню моей дочке с названием "Будь моей женой". Поскольку, видимо, еще не представилось случая кому-то посвятить эту песню, мы будем ждать этого момента, когда он споет какой-то девушке эти заветные слова сказал Игорь Николаев

Ранее в интервью ИС "Вести" Николай Басков признался, что хотел бы обрести любовь и создать семью.