Москва29 нояВести.Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием художественного руководителя Государственного театра наций, народного артиста России Евгения Миронова, сообщается на сайте Кремля.
В поздравлении Путин пожелал Миронову успехов и доброго здоровья.
Талантливый, увлеченный человек, Вы посвятили себя творчеству, своими глубокими, запоминающимися актерскими работами обогатили отечественный кинематограф и театральное искусствоотмечается в поздравлении
Президент отметил, что Театр наций открыт для смелых и новаторских инициатив благодаря безупречному художественному вкусу и созидательной энергии Миронова.
Искреннего признания заслуживает и Ваша значимая общественная, наставническая, просветительская деятельностьуказал Путин
Ранее Миронов рассказал, что может гордиться командой Театра Наций.