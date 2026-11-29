Путин поздравил актера Евгения Миронова с 60-летием Путин поздравил с 60-летием народного артиста Евгения Миронова

Москва29 ноя Вести.Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием художественного руководителя Государственного театра наций, народного артиста России Евгения Миронова, сообщается на сайте Кремля.

В поздравлении Путин пожелал Миронову успехов и доброго здоровья.

Талантливый, увлеченный человек, Вы посвятили себя творчеству, своими глубокими, запоминающимися актерскими работами обогатили отечественный кинематограф и театральное искусство отмечается в поздравлении

Президент отметил, что Театр наций открыт для смелых и новаторских инициатив благодаря безупречному художественному вкусу и созидательной энергии Миронова.

Искреннего признания заслуживает и Ваша значимая общественная, наставническая, просветительская деятельность указал Путин

Ранее Миронов рассказал, что может гордиться командой Театра Наций.