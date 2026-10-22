Москва22 окт Вести.Президент России Владимир Путин вручил Российскому театральному обществу орден "За заслуги в культуре и искусстве", сообщает ТАСС.

Награду за заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность получил председатель общества Владимир Машков.

Ранее в четверг, в рамках X съезда организации, Союз театральных деятелей России был переименован в Российское театральное общество. По словам Машкова, в него входят не только театральные деятели, но и государство, партнеры и зрители – "все те, кто любит театр".