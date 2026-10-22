Москва22 окт Вести.Союз театральных деятелей России получил новое название: в рамках X съезда членов организации ее переименовали в Российское театральное общество. Об этом сообщает ТАСС.

О переименовании сообщил глава организации народный артист РФ Владимир Машков.

Также во время съезда утвердили обновленный состав секретариата и устав, который предполагает более явную централизацию отделений общества.

Ранее художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов в интервью ИС "Вести" отметил, что театральный зритель, несмотря на сложное время, хочет не только развлекаться и забываться – ему необходимы вызов и настоящие события.