Москва22 окт Вести.Народный артист РФ Владимир Машков рассказал о причинах, по которым Союз театральных деятелей России переименовали в Российское театральное сообщество.

Мы приняли решение переименовать нашу организацию, и теперь мы Российское театральное общество. Ведь это не только театральные деятели, но и те, кто нам помогает: государство, наши партнеры, друзья, и, конечно, зрители - все те, кто любит театр пояснил председатель организации на ее съезде

Помимо этого, Машков представил обновленный состав секретариата, в который также вошел директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок​​​.

В ходе мероприятия был представлен новый устав союза, который предусматривает большую централизацию ее региональных отделений.