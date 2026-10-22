Владимир Путин: ни кино, ни телевидение, ни интернет не заменили театр

Путин заявил, что кино, ТВ и интернет не смогли заменить театр Владимир Путин: ни кино, ни телевидение, ни интернет не заменили театр

Москва22 окт Вести.В Большом театре прошло торжественное собрание, посвященное X съезду театральных деятелей и 150-летию Союза театральных деятелей России (переименован в Российское театральное общество). На юбилее выступил президент России Владимир Путин, который наградил РТО орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

Театр не смогли заменить ни кино, ни телевидение, ни интернет. Ему доверяют, гордятся, восхищаются прославленными актерами, режиссерами, драматургами, художниками сказал глава государства

Российский президент констатировал, что в нашей стране театр развивался постоянно и соединял в себе, и литературу, и музыку, и живопись, и танец. За это в России так любят театр и прислушиваются к его голосу – это живая творческая связь с людьми, считает Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России уже готовится Стратегия развития театральной сферы.