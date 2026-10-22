Москва22 октВести.Театр в России жив и задает импульсы очень многим видам искусства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Союза театральных деятелей.
Театр не только жив, он импульсы дает очень многим видам искусства, с него очень многое начинается. И это живая связь, творческая связь с людьми, с народом. Он только приумножает свои достоинствасказал глава государства
Российский лидер добавил, что в настоящий момент государство поддерживает более 600 профессиональных театров России. Путин подчеркнул, что подобного масштаба поддержки театрального искусства нет ни в одной стране мира.
Президент также поздравил со 150-летием создания театрального сообщества всех, кто служит отечественному театру.